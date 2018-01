Zaangażowanie dyżurnego koluszkowskiej komendy pozwoliło uratować ludzkie życie Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Dociekliwość, bezpośrednie zaangażowanie oraz szybkość działania zastępcy dyżurnego koluszkowskiej komendy policji pozwoliły na uratowanie 36-latka, który chciał targnąć się na własne życie.

2 stycznia 2018 roku tuż przed godziną 22:00, na Powiatowe Stanowisko Kierowania KPP Łódź-Wschód wpłynęło zgłoszenie z treści. którego wynikało, iż wzdłuż torowiska kolejowego na terenie Koluszek idzie mężczyzna, który posiada przy sobie linę i chce najprawdopodobniej popełnić samobójstwo. Reakcja mundurowych pełniących służbę na PSK była natychmiastowa. Skierowali na miejsce dostępne patrole a sami podjęli próbę ustalenia personaliów mężczyzny i nawiązania z nim kontaktu. Po chwili dysponowali już numerem telefonu kontaktowego do 36-letniego mieszkańca Koluszek który zamierzał pozbawić się życia. Po wielokrotnych próbach nawiązania połączenia , mężczyzna odebrał telefon. Przekazał informację, że chce się powiesić i natychmiast przerwał połączenie. Ponowne próby nawiązania kontaktu okazały się być bezskuteczne. Z uwagi na fakt, iż teren na którym mógł znajdować się zdesperowany mężczyzna był rozległy i istniała obawa, że skierowany na miejsce policyjny patrol może nie zdążyć go odnaleźć. Zastępca Dyżurnego asp. Sławomir Roman za zgodą dyżurnego opuścił PSK i radiowozem pojechał w rejon szlaku kolejowego biegnącego przez Koluszki. To właśnie on odnalazł w zaroślach mężczyznę, który miał już na szyi założoną pętlę . Funkcjonariusz uniemożliwił mężczyźnie dokonanie desperackiego kroku i wezwał na miejsce załogę karetki pogotowia. Lekarz pogotowia podjął decyzję o przewiezieniu 36-latka do szpitala.

Dzięki zdecydowanej reakcji asp. Sławomira Roman, mężczyźnie w porę udzielona została pomoc.