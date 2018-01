Plantacja konopi indyjskich i ponad 16 kg marihuany zabezpieczone przez łódzkich policjantów Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KMP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o wytwarzanie marihuany. 41 i 45-latek uprawiali rośliny konopi innych niż włókniste w zaadoptowanych do tego celu namiotach tzw. „growboxach”. W ręce stróżów prawa wpadł również specjalistyczny sprzęt służący do prowadzenia profesjonalnej uprawy i ponad 16 kilogramów gotowej marihuany. Jak szacują policjanci, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosić może nawet 657 tys. zł

10 stycznia 2018 r. kryminalni z wydziału narkotykowego KMP w Łodzi ujawnili kolejną plantację konopi indyjskich jaka prowadzona była na terenie Łodzi. Ich sukces jest efektem intensywnych czynności o charakterze operacyjnym, które prowadzone były przez kilka ostatnich tygodni. Kryminalni dysponując informacjami, gdzie może znajdować się nielegalna uprawa, pojechali pod wiadomy im adres w dzielnicy Łódź - Bałuty. Tam oczekiwali na pojawienie się osoby podejrzewanej o produkcję narkotyków. Około godziny 17:00 pod posesję podjechał mężczyzna, który wszedł na chwilę do obserwowanego domu. Po wyjściu, ponownie wsiadł on do swojego samochodu i odjechał. Z uwagi na podejrzenie, że kierujący może mieć związek z nielegalnym procederem, zatrzymano go do kontroli drogowej. W trakcie rozmowy z 41- latkiem policjanci wyczuli od niego charakterystyczny zapach marihuany. Z tej przyczyny został on dokładnie przeszukany. Kryminalni, nie dali się zwieść tłumaczeniom kierowcy i postanowili przeszukać dom, od którego posiadał on klucze. Tam w trzech specjalnie zaadoptowanych „growboxach”, na trzech kondygnacjach domu, znalezione zostały 235 sadzonki marihuany znajdujących się w fazie kwitnienia i specjalistyczny sprzęt służący do uprawy tych roślin. Według wstępnego oszacowania z roślin tych wytworzyć można było ponad 5 kilogramów marihuany o wartości czarnorynkowej blisko 207 tysięcy złotych. Dodatkowo, w trakcie przeszukania pomieszczeń ujawniono blisko 14 kilogramów gotowej marihuany i 11 gramów innego środka odurzającego tj. meskaliny. Kryminalni nie poprzestali jednak na tym. Kilka godzin później wpadł 45- letni wspólnik zatrzymanego, który w swoim domu przechowywał dalsze 2 kilogramy marihuany. Na poczet przyszłych kar zatrzymano ponad 6 tys złotych. Jak wynika z policyjnych ustaleń starszy z mężczyzn był już w przeszłości notowany za przestępstwa narkotykowe. Za uprawę konopi innych niż włókniste i posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jeszcze dziś mężczyźni usłyszą zarzuty.