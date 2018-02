Podejrzany o zabójstwo w rękach łódzkich policjantów Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Tragiczny finał miała impreza alkoholowa jaka odbywała się w nocy z 3 na 4 lutego 2018 roku w jednym z mieszkań na łódzkim „Manhattanie” . Jeden z gości śmiertelnie pobił 67-letniego gospodarza. 31- letni mężczyzna już usłyszał zarzut zabójstwa. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

5 lutego 2017 roku, kryminalni z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, zostali powiadomieni o odnalezieniu zwłok mężczyzny w jednym z mieszkań na łódzkim „Manhattanie”. Ciało denata znalazła jego żona, która nie mieszkała z ofiarą i nie mogąc się dodzwonić do męża, postanowiła sprawdzić co się stało. Po wejściu do mieszkania zauważyła zakrwawione zwłoki więc powiadamiała policję. Ponieważ obrażenia na ciele zmarłego wskazywały, że mógł on paść ofiarą przestępstwa, policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny i rozpoczęli poszukiwania potencjalnego sprawcy. Współpraca funkcjonariuszy z I Komisariatu,z Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi, a także policjantów z KWP w Łodzi bardzo szybko doprowadziła do ustalenia podejrzewanego. Jak się okazało był nim 31 -latek, na co dzień mieszkający w Piotrkowie Trybunalskim. Z okoliczności sprawy wynika, że kilka godzin przed zabójstwem obaj mężczyźni w towarzystwie młodej kobiety spożywali alkoholu. W pewnym momencie kobieta pokłóciła się z młodszym ze współbiesiadników i opuściła mieszkanie. Najprawdopodobniej, mężczyźni nadal kontynuowali biesiadę mocno zakrapianą alkoholem. W pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki a następnie starszy z mężczyzn został wielokrotnie uderzony przez swojego kompana. Następnego dnia, 31- latek opuścił mieszkanie kolegi po tym, jak zorientował się, że gospodarz nie żyje. Podejrzewany wyjechał do swojego rodzinnego miasta, myśląc że pozwoli to uniknąć odpowiedzialności. Na nic się to zdało, gdyż łódzcy policjanci bardzo szybko wpadli na trop mężczyzny. Już 6 lutego 2017 roku 31-latek został zatrzymany i usłyszał prokuratorski zarzut zabójstwa. Mężczyzna notowany był wcześniej za inne przestępstwa. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.