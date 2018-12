3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wytwarzał i wprowadzał do obrotu narkotyki. Zatrzymali go dzielnicowi. Powrót Generuj PDF Drukuj Wszystko zaczęło się od kontroli samochodu, którego kierujący na widok policjantów próbował wycofać auto. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby wstępnie podejrzane o przestępstwa narkotykowe . 21-latkowie usłyszeli już zarzuty. Sąd Rejonowy w Łęczycy zastosował wobec jednego z nich 3 miesięczny areszt. Drugi dostał dozór policyjny. Sprawa jest rozwojowa. W domu mieszkańca Płocka podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli m.in. linię do produkcji metamfetaminy a także chemikalia, które mogły służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Zostaną poddane badaniom. Od ich wyników zalezą dalsze zarzuty.

19 grudnia 2018 roku około godziny 23.40 dzielnicowi z Komisariatu Policji w Krośniewicach zatrzymali do kontroli drogowej fiata cinquecento, który na widok radiowozu próbował schować się w osiedlową uliczkę. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o sprawdzeniu auta i osób nim podróżujących. Pasażerem okazał się znany policjantom z wcześniejszych notowań kryminalnych 21-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego . Podczas kontroli samochodu ,w bagażniku, policjanci znaleźli w podręcznym plecaku m.in. susz roślinny i wagi laboratoryjne. Widząc to kierowca auta zaatakował funkcjonariusza paralizatorem. 21- letni kierowca został obezwładniony. Noc spędził w policyjnym areszcie. Pasażer pojazdu również został zatrzymany. Na szczęście policjanci nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kierowcy fiata wstępnie 5 zarzutów m.in. za czynną napaść na funkcjonariuszy policji, posiadania środków odurzających, oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu narkotyków. Pasażer usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Sprawa jest rozwojowa. W miejscu zamieszkania 21 letniego mężczyzny, na terenie jednej z posesji w Płocku ,kutnowscy i łódzcy policjanci ujawnili linię do produkcji metamfetaminy oraz pojemniki z różnymi substancjami chemicznymi. W związku z podejrzeniem, że mogły posłużyć do wyprodukowania materiałów wybuchowych zachowano szczególne środki ostrożności. 20 grudnia pracowali tam policjanci z jednostek w Kutnie, z komendy wojewódzkiej w Łodzi, funkcjonariusze z samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego z KSP . Sąd Rejonowy w Łęczycy na wniosek Prokuratura Rejonowego w Łęczycy zastosował wobec 21-letniego mieszkańca Płocka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec mieszkańca powiatu kutnowskiego zastosowano dozór policyjny.

