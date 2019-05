Interweniował po służbie Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Łasku udowodnił, że policjantem jest się zawsze. W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę skody. 58-letni zduńskowolanin miał w organizmie blisko 2,4 promila alkoholu.

1 maja 2019 r. policjant z KPP w Łasku jechał prywatnym samochodem ulicą Mickiewicza w Zduńskiej Woli. W pewnej chwili zwrócił uwagę na skodę, której sposób jazdy mógł świadczyć, że pojazdem kieruje osoba nietrzeźwa. O swoich podejrzeniach telefonicznie poinformował operatora numeru alarmowego 112, za pośrednictwem którego we wskazane miejsce został skierowany policyjny patrol. Kiedy kierowca skody zatrzymał się przy jednym ze sklepów na osiedlu Południe, policjant zareagował bez chwili wahania. Podbiegł do skody i widząc stan kierującego, odebrał mu kluczyki od samochodu uniemożliwiając w ten sposób dalszą jazdę. Okazało się, że stężenie alkoholu w organizmie 58-letniego zduńskowolanina wyniosło blisko 2,4 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy, że każdy z nas może zapobiec tragedii. Nie bójmy się interweniować! Jeżeli mamy podejrzenia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, zadzwońmy na policję. Informując o takich zachowaniach niejednokrotnie ratujemy życie innym uczestnikom ruchu drogowego. Widzisz - reaguj - dzwoń na 997 lub 112