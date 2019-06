100 policjantów i pracowników Policji przebiegło 100 kilometrów na 100. rocznicę Powrót Generuj PDF Drukuj 22 czerwca 2019 roku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbył się wyjątkowy bieg sztafetowy "100 kilometrów na 100. rocznicę". Każdy funkcjonariusz i pracownik policji miał do pokonania dystans 1 kilometra. To pełne nie tylko sportowych emocji wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Setnej Rocznicy Powstania policji Państwowej. W trakcie biegu zbieraliśmy środki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na konto Fundacji oprócz wrzucanych do puszek datków trafiło "wybiegane" 5000 złotych. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i uczestnikom biegu !

Już przed godziną 8.00 w sobotni poranek w rejonie placu Schillera w Łodzi zaczęło robić się niebiesko. Stało się tak za sprawą niebieskich koszulek pierwszych uczestników sztafety jak i rozstawionego stoiska ze sprzętem policyjnym oraz wyjątkowego patrolu w historycznym umundurowaniu . 100 policjantów i pracowników Policji z całego województwa łódzkiego zgłosiło gotowość do przebiegnięcia dystansu 100 km dla uczczenia 100 lecia powstania Policji Państwowej. Liczył się każdy km gdyż zwiększał on kwotę pozyskaną dla Fundacji Pomocy Sierotom i Wdowom po poległych policjantach. Jako pierwszy na starcie pojawił się ,już rozgrzany po przejażdżce rowerem, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk. Ruszył w imponującym tempie dając przykład pozostałym biegaczom. Dalej już krok po kroku , minuta po minucie zbliżaliśmy się do wyznaczonych jako cel 100 km. Był pot i łzy...wzruszenia.

Sztafeta trwała 7 godzin i 17 minut a zakończył ją kapelan łódzkiej Policji ksiądz ppor. Jacek Syjud. Emocji na pewno nie zabrakło. U każdego na twarzy oprócz zmęczenia widoczny był uśmiech i satysfakcja z wykonania zadania w tak szczytnym celu. Na mecie oprócz gratulacji wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i bryloczki Fundacji. Z dużym zaciekawieniem przyglądali się temu przedsięwzięciu Łodzianie, którzy w sobotnie popołudnie licznie pojawili się na Piotrkowskiej. Kibicowali biegaczom ale także chętnie odwiedzali policyjne stoisko.

Koniec zaplanowano ok. godz. 16.00 ale zadanie zrealizowano o blisko pół godziny wcześniej. W tym kulminacyjnym momencie , w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski , na ręce przedstawiciela Fundacji Pomocy Sierotom i Wdowom po Poległych Policjantach sponsor czyli firma logistycznej GEIS przekazał , "wybiegane" przez policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu Policji, 5000 złotych ! Do podopiecznych Fundacji trafia także pieniądze wrzucane przez łodzian do puszek podczas biegu.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli w tym wyjątkowym dniu z nami i wsparli nasze przedsięwzięcie w szczególności NSZZP oraz Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939.

Patronat Honorowy nad jubileuszowymi obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W WKS :)