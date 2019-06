Oferował do sprzedaży nielegalne oprogramowania do diagnozowania aut Powrót Generuj PDF Drukuj Radomszczańscy policjanci wspólnie z policjantami Wydziału do Walki z Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi we wtorek 25 czerwca 2019 roku zatrzymali 22 - letniego mieszkańca Radomska, który w miejscu zamieszkania posiadał nielegalny interfejs oraz oprogramowanie służące do diagnozowania pojazdów mechanicznych. Oprogramowanie nielegalnie pobierał z portalów internetowych a następnie kopiował i oferował do sprzedaży na popularnych portalach internetowych.

Policjanci zabezpieczyli urządzenie służące do diagnozowania pojazdów, które jest „podróbką” znanej marki oraz laptop, na którym znajdowało się co najmniej 9 „pirackich” programów. Ogólna wartość poniesionych strat przez właścicieli oprogramowania wynosi ponad 42 tys. zł. Policjanci ustalili, że mężczyzna zakupił przez internet kilka urządzeń, z których część sprzedał również za pośrednictwem sieci, a jedno urządzenie zostawił sobie na własny użytek. 22-latek jest osobą bezrobotną i stwierdził, że miał to być jego sposób na zarabianie pieniędzy. Proceder ten miał miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Zatrzymanemu policjanci przedstawili zarzut kradzieży cudzych programów komputerowych oraz usiłowania bezprawnego rozpowszechniania oprogramowania diagnostycznego, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.