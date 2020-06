Kolejne zatrzymania z narkotykami Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu w Krośniewicach zatrzymali 33-latka, który posiadał przy sobie ponad 280 gramów amfetaminy oraz ponad 100 tabletek ecstasy. Narkotyki mężczyzna ukrył w samochodzie, wpadł podczas kontroli. Za posiadanie znacznych ilości narkotyku grozi kara do 10 lat więzienia.

17 czerwca 2020 roku w godzinach wieczornych funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krośniewicach patrolując teren zauważyli vw passata zaparkowanego na jednej ze stacji paliw. Uwagę mundurowych zwrócił kierowca, który na ich widok zaczął się nerwowo zachowywać. Policjanci postanowili wylegitymować mężczyznę i w nastepstwie dalszych spostrzeżeń przeszukać samochód. Intuicja ich nie zawiodła. Pod kierownicą oraz w bagażniku pod wykładziną ujawnione zostały narkotyki. Do przeszukania wykorzystano psa wyszkolonego do wyszukiwania substancji odurzających. Po wstępnym badaniu okazało się, że zabezpieczone środki to amfetamina oraz tabletki ecstasy. Policjanci zabezpieczyli ponad 280 gramów amfetaminy oraz 113 tabletek ecstasy o łącznej wadze ponad 46 gramów. 33- letni kierowca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Intensywna praca kutnowskich policjantów i zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19 czerwca 2020 roku mieszkańcowi Krośniewic zarzutu posiadania znacznych ilości środków odurzających. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łęczycy zdecydował, że najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają w tej sprawie kolejnych zatrzymań.